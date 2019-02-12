Otomobil ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, otomobil ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait askeri minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Pazarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Yakup Ataoğul yönetimindeki 38 NK 126 otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Cerit'in kullandığı 71 JAA 078 plakalı Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na ait askeri minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücü Yakup Ataoğlu ile otomobildeki Savaş Duran yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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