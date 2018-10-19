Otomobil denize düştü (1)

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, () SARIYER Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, () SARIYER Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, () SARIYER Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)