Erol ERDAL/EMİRGAZİ,(Konya)()-KONYA'nın Emirgazi ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole düştü. Kazada şans eseri sürücü Fatih Öz(38) yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde meydana geldi. Fatih Öz yönetimindeki 42 JK 063 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole düştü. Kazada şans eseri sürücü Öz yara almadan kurtuldu.
Otomobil, ağaca çarpıp, şarampole düştü
Erol ERDAL/EMİRGAZİ,(Konya)()-KONYA'nın Emirgazi ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole düştü. Kazada şans eseri sürücü Fatih Öz(38) yara almadan...
Erol ERDAL/EMİRGAZİ,(Konya)()-KONYA'nın Emirgazi ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole düştü. Kazada şans eseri sürücü Fatih Öz(38) yara almadan kurtuldu.
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