Otobüsteki yolcuda tarihi eser ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde jandarmanın durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan B.A.'nın üzerinden çok sayıda tarihi eser çıktı. B.A. hakkında işlem yapılırken, tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan yola çıkan 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsünü, dün saat 20.00 sıralarında, İzmir-Aydın Otoyolu Buca mevkiinde durdurdu. Otobüsteki yolculardan B.A.'nın yapılan üst aramasında, Roma dönemine ait olan 30 sikke, 1 yüzük ve 1 heykelcik ele geçirildi. Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, B.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.