Otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Kayseri- Sivas karayolunda uygulama noktasında durdurdu. Otobüste ve yolcular üzerinde arama yapıldı. Yolculardan M.A. (32) ve R.K.'nin (29) üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.