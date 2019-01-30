KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Kayseri- Sivas karayolunda uygulama noktasında durdurdu. Otobüste ve yolcular üzerinde arama yapıldı. Yolculardan M.A. (32) ve R.K.'nin (29) üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Kayseri- Sivas karayolunda uygulama noktasında durdurdu....
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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