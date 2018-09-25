Osmaniye'de teröristlere ait mühimmat ve 2 bin 700 dolar bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA) - OSMANİYE'de Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette mühimmat, fotoğraf makinesi ve 2 bin 700 dolar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyon kapsamında, merkeze bağlı Küllü kırsalında 5 metrekarelik alanda toprağa gömülü malzeme bulundu. Yapılan incelemede, teröristlere ait 2 adet M16 piyade tüfeği şarjörü ile bu tüfeğe ait 52 adet dolu fişek, 100'erli banknot şeklinde 2 bin 700 Amerikan Doları, dijital fotoğraf makinesi, bir adet hafıza kartı, not defteri, bıçak ve tırnak çakısı bulundu.

İNCELENECEK

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları olay yeri inceleme timi tarafından, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakıncalı olan malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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