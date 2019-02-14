3 TUTUKLAMA
Osmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
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Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede (2)
3 TUTUKLAMA Osmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından...
3 TUTUKLAMA
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