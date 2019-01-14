Osmaniye'de 21 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, çoğunluğu ikametlerden su sayacı sökmek suretiyle hırsızlık olayı olmak üzere 21 ayrı suçtan aranan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.K. (26) yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarih ve zamanlarda, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir inşaatta bulunan 21 adet daireye ait banyo bataryası hırsızlığı, Raufbey mahallesinde 4 daireye ait çelik kapıda 9 bin liralık maddi hasar ve 1 daireye ait banyo bataryası hırsızlığı, Adnan Menderes mahallesinde bulunan bir inşaattan 64 adet farklı lavabolara ait 11 bin lira değerinde duş seti ve benzeri malzemelerin çalınması olayı, Eyüp Sultan Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesindeki bir siteden 5 daireye ait su sayacı ile Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ki motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelinin il merkezinde son 6 ay içerisinde farklı zamanlarda 12 ayrı ikametten su sayacı sökmek suretiyle hırsızlık suçu olmak üzere toplamda 21 ayrı suçtan hakkında işlem yapılan H.C.K. olduğunu belirledi. Su ve elektrik tesisatçısı mesleği olan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

