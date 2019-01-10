Ormanlık alanda kadına ait kesik kol bulundu (2)

KOLUN KİME AİT OLDUĞU BELLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde omuz hizasından kesildikten sonra gazete kağıdına sarılarak ormanlık alana atılan kadın kolunun yapılan parmak izi incelemesinde, Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi. Bölgede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ceset arama köpeğiyle de arama ve inceleme yapacağı kaydedildi. Soruşturma, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.