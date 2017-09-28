Ormanlık alanda FETÖ'ye ait kitaplar bulundu

Burudr-Antalya karayolunun 4'üncü kilometresinde plastik ve hurda toplayan bir kişi, istinat duvarının arkasındaki ormanlık alana atılmış halde bulunan ve çoğu Fethullah Gülen'in yazdığı kitapları gördü. Kitapların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri uzun bir süre önce atılan yaklaşık 30 kitap buldu. Kitaplar, incelemenin ardından Emniyet'e götürüldü. Kitapların kim yada kimler tarafından araştırılıyor.