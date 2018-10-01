Ormanda cesedi bulunan mobilyacı toprağa verildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 9 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve dün akşam çobanlar tarafından cansız bedeni bulunan mobilyacı Murat Yıldız (45), bugün ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İş yeri sahipleri ormanlık alanda gezerken, Yıldız, iddiaya göre, onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan iş yeri sahipleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Murat Yıldız'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD ve komando ekipleri tarafından köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı ancak Yıldız'a ait bir ize rastlanamadı. Dün akşam köy çevresinde arama yapan çobanlar, Murat Yıldız'ın kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağında cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan Murat Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.



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