Ormana kaçan 3 şüpheli drone ile arandı (2)

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya'da, gece saatlerinde ellerindeki sarılı halıyla ormanlığa doğru kaçan şüphelileri arama çalışmalarına, sabah da devam edildi. Polis ekipleri, arama çalışmaları sırasında A.B. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Ormanlıkta kaldığı belirtilen şüphelilerden A.B.'nin, cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunduğu, üzerindeki sahte kimliğin terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

FOTOĞRAFLI