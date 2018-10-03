'Organ ticareti' şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 'organ ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenip, adliyeye sevk edilen Metin Duran, tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'organ ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Metin Duran'ın, Atça Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete polis, Duran'ı Atça Cumhuriyet Meydanı'nda yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Duran tutuklanarak Nazilil E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



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