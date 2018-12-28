Ordu'nun 3 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

ORDU'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu ecstasy hap, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, şajör ve 36 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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