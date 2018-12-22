Ordu'da akıllı bisikletler ve engelli şarj istasyonlarına zarar verildi

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde kurduğu akıllı bisiklet ve engelli araç şarj istasyonlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tepki göstererek, "Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıl önce kent kültüründe bisiklet kullanımını arttımak ve teşvik etmek amacıyla başlattığı 'Akıllı Bisiklet' projesi kapsamında Altınordu’da 10, Fatsa ve Ünye’de ise 4’er olmak üzere toplam 18 istasyonda 110 aktif bisiklet, vatandaşlara hizmet veriyor. Kullanıma girdiği ilk günden bu yana Ordulular'dan büyük ilgi gören ve yaz aylarında 140’ı bulan sayı ile ortalama aylık 25 bin kişinin kullandığı akıllı bisikletlerden 9 tanesi, kimliği belirsiz kişilerce farklı tarihlerde kullanılamaz hale getirildi. Sahil bandında engelli vatandaşların hizmetine sunulan Engelli Araç Şarj İstasyonları da yine kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen saldırılarda kullanım dışı kalan 7 Engelli Araç Şarj İstasyonu tamir edilerek tekrar hizmete sunuldu.

BAŞKAN TEKİNTAŞ'TAN TEPKİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş geçmişte birçok kent mobilyasına zarar verildiğine tanıklık ettiklerini, bunun için uyarılar da bulunduklarını belirterek, “Şehir magandaları halkın malı olan bu hizmetlere zarar veriyor, kırıyor, kullanılmaz hale getiriyor. Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor. Her şeyden önce bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Akıllı bisiklet istasyonları güvenlik kameraları ile takip edilmektedir. Hedefimiz verilen zararları yok denecek seviyeye düşürmek. Kamu adına yapılan ve vatandaşın hizmetine sunulan her hizmet, önce vatandaşa emanettir. Herkesin bu hizmetleri emanet gözüyle bakıp koruması gerekir” dedi.

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