Ördek havuzuna düşen Asaf, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ördekler için oluşturulan havuza düşerek, boğulma tehlikesi geçiren kuzenlerden Asaf Likos (2), 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 19 Eylül'de, Serdivan'a bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos isimli kuzenler, iddiaya göre, evlerinin arka bahçesinde oyun oynadıkları sırada ördekler için oluşturulan, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. 3 metrekarelik havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kuzenleri, son anda anneleri fark etti. Anneler, çocukları sudan çıkarırken, çevredeki iş yerinde bulunanlar ise hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Solunumu duran Kerim Yıldırım, ilk olarak Serdivan ilçesindeki özel hastaneye, Asaf Likos ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Kerim Yıldırım da aynı hastaneye gönderildi.

İki kuzen, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Asaf Likos, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti. Kerim Yıldırım'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürdürülüyor.



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