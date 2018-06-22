Ölen gence uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, uyuşturucu hap ve esrar kullandıktan sonra yaşamını yitiren Turgut Reis Erdoğan'a (31), uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Salih Kaba ile Uğur Uz, 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Temmuz ayında, Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Reis Erdoğan, arkadaşları M.Ç. ve B.B.'yi evine davet etti. Erdoğan, eve gelen arkadaşları ile birlikte, iddiaya göre, uyuşturucu hap aldıktan sonra esrar kullandı. Erdoğan, bir süre sonra fenalaşıp, bayılınca arkadaşları sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Turgut Reis Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili B.B. ve M.Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, uyuşturucu hap ile esrarı Salih Kaba'dan aldıklarını söyledi. B.B. ve M.Ç., sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İfadeler üzerinden harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Salih Kaba'nın, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 2 paket satışa hazır esrar ele geçirirken, Salih Kaba'yı gözaltına aldı. Kaba'nın uyuşturucu satışını birlikte yaptığı önü sürülen Uğur Uz da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Salih Kaba ve Uğur Uz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanıklar hakkında, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasında Salih Kaba ile Uğur Uz, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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