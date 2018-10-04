Öldürülen dernek başkanı toprağa verildi

KAYSERİ'de başsağlığı için gittiği taziye çadırında öldürülen Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir Barbaros (63), toprağa verildi.Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Önceki gün Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rıfat Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili Şakir Barbaros, gözaltına alındı.Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, Yıldırım ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada Cezmi Yıldırım (47), amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u tabancayla vurarak öldürdü.​Bekir Barbaros bugün Cami Kebir'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı 2'nci kapıda toprağa verildi. Cenazeye, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve vatandaşlar katıldı.TUTUKLANDIBu arada Rıfat Yıldırım ile tartışarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Şakir Barbaros, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Polis ekipleri, Bekir Barbaros'u öldüren Cezmi Yıldırım'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI