Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Altınekin ilçesinde, çiftçi Ali Sarı'yı (37) pancar tarlasında tabancayla başından vurarak, öldüren amcasının oğlu İskender Sarı (48) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı'nın (32) 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinin kendisini aldattığı iddiasında bulunan Zekiye Sarı, "İskender ile ilişki yaşadığım doğrudur; ancak ben İskender'e 'Git Ali'yi öldür' demedim" dedi.

Olay, 2 Kasım 2017 tarihinde, Altınekin'e bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki pancar tarlasında meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında, sabah saatlerinde işçiler tarafından başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulundu. Cinayet sonrası çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı'nın akrabası ile çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), tarlada ölü bulunan Ali Sarı'nın amcasının oğlu İskender Sarı'ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip, 3 çocuk babası, çiftçi İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

KUZENİNİN, EŞİ İLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

İskender Sarı, jandarmadaki ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır ilişki yaşadığını, Zekiye Sarı'nın cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle eşinin ilişkilerinden şüphelenmeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine de Zekiye Sarı'nın, Ali Sarı'yı öldürmesini istediğini iddia eden İskender Sarı, ''Zekiye Sarı, 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım yoksa bizi köye rezil edecek' diye cep telefonuma mesaj attı. Ali'nin de tarlada çalıştığını söyledi. Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım" diye konuştu.

ÖLDÜRÜP, CESEDİ BAŞINDA AĞLAMIŞ

Kuzenini öldürdükten sonra cansız bedeninin başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu.

İskender Sarı ve Zekiye Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EŞİM BENİ ALDATIYORDU'

Tutuklu İskender Sarı ve Zekiye Sarı'nın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan yargılanmalarına başlandı. Zekiye Sarı, mahkemedeki savunmasında eşinin, kendisini aldattığını, kendisinin de eşinin kuzeni İskender Sarı ile ilişkisi olduğunu söyledi. Sarı, "Eşim beni başka kadınlarla aldatıyordu. Borcu da çoktu. Bunlardan dolayı psikolojim bozulmuştu. 2 yıldır da psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojik sorunlarımdan dolayı eşimle sürekli kavga ediyorduk. 2 kez intihar etmeyi denedim. Ali, bana ismini bilmediğim bir iğne yapıyordu. O iğnelerden sonra yarı baygın halde oluyordum. En son olaydan 15 gün kadar önce eşimle kavga etmiştik. Ali, evi terk etmişti. İskender ile ilişki yaşadığım doğrudur; ancak ben İskender'e 'Git, Ali'yi öldür' demedim" dedi.

'YAKINIMLA UYGUNSUZ VAZİYETTE GÖRDÜM'

Duruşmadaki savunmasında kuzeni Ali Sarı'yı öldürme niyetinin olmadığını öne süren İskender Sarı ise "Zekiye ile gönül ilişkim oldu. Bu ilişki olaydan 6 ay kadar önce başladı. Telefonda sık sık görüşüyorduk. Olay tarihinden önce askere gidecek oğluma eğlence düzenliyorduk. Eve girdiğimde üst katta Ali'yi bir yakınım ile uygunsuz vaziyette gördüm. Oğlumu askere gönderdikten sonra bu konuyu yakınıma sordum. O da Ali'nin kendisine 150 lira borcu olduğunu, borcuna karşılık kendisine şantaj yaptığını söyledi" diye konuştu.

'SİLAH ÇIKARACAK SANIP, ALİ'YE ATEŞ ETTİM'

Olay günü otomobiliyle tarlasına gittiğini anlatan İskender Sarı, şunları kaydetti:

"Ali de tarlasında traktör sürüyordu. Otomobille traktörün önünde durdum. Niyetim, Ali ile yakınımla olan ilişki konusunu konuşmaktı. Bu sırada otomobilde bulunan ve 2002 yılında ismini bilmediğim birinden aldığım tabancayı belime koydum. Traktöre binip, Ali ile bir süre sohbet ettik. Sırtıma battığı için tabancayı belimden çıkardım. Bir süre sonra Ali tabancayı elimden aldı. Mermiyi ağzını sürdü. Ben bu sırada yakınımla olan ilişki konusunu açtım. Ali bana küfretti sonra bana tabancayla vurunca kavga etmeye başladık. Ben tabancayı Ali'nin elinden aldım. Ali elini beline götürdü. Ben de silah çıkartacak sanıp, korkup, Ali'ye doğru ateş ettim. Ali, traktörün üzerine doğru devrildi. Onu sürücü koltuğunda oturur vaziyete getirdim. Şoka girmiştim. Ali'nin yanında ne kadar oturduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Ali'nin öldüğünü anladım. Olaydan sonra önce kendi evime sonra Zekiye'nin evine gittim. Zekiye'ye olayı anlattım. 'Sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Sana inanmıyorum' dedi. Ali'yi öldürme gibi bir niyetim yoktu."

Duruşma, sanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

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