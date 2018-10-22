Okullardan hırsızlık şüphelileri kamerada

BURSA'da son bir haftada 4 okul ile 2 baz istasyonundan bilgisayar, cep telefonu ve klima çaldığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin okullarda gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.Merkez Yıldırım ilçesinde bir okulda meydana gelen hırsızlığın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Güvenlik kameralarındaki kayıtları inceleyen ekipler, son bir haftada merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Kestel ilçelerinde 4 farklı okulda ile 2 baz istasyonunda hırsızlık olaylarında karışanları tespit etti. E.S.(18), O.Ö.(23) ve A.K.(17) evlerine yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı oldukları belirlenen 3 tablet, 2 laptop, 1 LCD televizyon, 1 cep telefonu ve 2 klima ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.S., O.Ö. ve A.K. tutuklanarak cezaevine kondu.Öte yandan, okullar ve baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların bir okulda kapıyı kırmaya çalıştıkları, başka görüntüde ise güvenlik kamerasını farkeden hırsızın yüzünü kapattığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI