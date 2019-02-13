Okula giderken yıkılan duvarın altında kalan 12 yaşındaki Emine öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarı üzerine yıkılan Emine Öbek (12), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Özbek okula giderken önünden geçtiği komşularına ait evin duvarının yıkılması ile moloz yığınlarının altında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Molozların arasından ağır yaralı olarak çıkarılan Emine Özbek, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Özbek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özbek'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Acı haberle yıkılan Emine'nin yakınları gözyaşına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



FOTOĞRAFLI