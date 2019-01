Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Nehir Can Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik, okula gitmek üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gedik'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı. Kazada liseli kız, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, liseli Nehir'i ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Nehir Can Gedik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Liseli kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Anne- babasının ayrı olduğu öğrenilen Nehir Can Gedik'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI