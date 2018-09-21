Okul önlerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da, okul çevreleri ile mahalle aralarında uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen Devran A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Devran A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Devriye görevi yapan Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde bulunurken araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan 2 şüpheli, uyuşturucu maddeyi, Kartal Topselvi Mahallesi'nde Devran A.'dan satın aldıklarını bildirdiler. Devran A. ile kendisinden uyuşturucu madde satın almak üzere olduğu iddia edilen 1 kişi, benzin istasyonunda motosiklete binecekleri sırada gözaltına alındı. Devran A.'nın gözaltına alınırken polislere bıçak göstererek kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Devran A.'nın üzerinde ve evinde yapılan aramada 475 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 395 lira para ele geçirildi. Operasyonun devamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, Devran A.'nın birçok suçtan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Okul önlerinde ve mahalle aralarında uyuşturucu madde satışı yaptığının tespit edildiği öğrenilen Devran A.'nın da içinde bulunduğu 7 kişi, Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Devran A. "Uyuşturucu satmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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