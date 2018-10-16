Okul müdürünün isteğiyle gizle kamera yerleştiren FETÖ şüphelisi beraat etti

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kılıçaslan Eğitim Kurumları okul müdürünün odasında yer alan duvar saatine gizli kamera yerleştirdiği belirtilen tutuksuz sanık Salih Şahin B. beraat etti. Okul müdürünün isteği ile odasında yer alan duvar saatine gizli kamera yerleştirdiğini ifade eden Salih Şahin B, "Okul müdürü vesayet döneminde okula askerlerin gelerek, tehdit ettiğini söyledi ve duvar saatine gizli kamera takmamızı istedi. Ben de taktım" dedi.

'KAMERAYI TAK DEDİLER TAKTIM, SÖK DEDİLER SÖKTÜM'

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık işçi emeklisi Salih Şahin B. ile avukatı hazır bulundu. KHK ile kapatılan İtimat Güvenlik'te işçi olarak çalıştığını belirten FETÖ şüphelisi Salih Şahin B, "Kılıçaslan Lisesi'ne okul müdürünün isteğiyle, hem normal kamera hem de gizli kamera taktım. Müdür, okula askerlerin geldiğini ve tehdit ettiklerini söyledi. Benden gizli kamera takmamı istedi. Odasında bulunan duvar saatine gizli kamera yerleştirdim. Gizli kamera sadece müdürün odasında yer alan bilgisayara bağlıydı. Diğer kameralarda herkesin görebileceği sisteme bağlıydı. Bize, 'Kameraları tak dediler' taktım. 'Sök dediler' söktüm" şeklinde konuştu.

'O BİR İŞÇİYDİ KİM NE DERSE ONU YAPARDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.D. ise, sanıkla İtimat Güvenlik'te beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Okullarda askeri vesayetin yoğun olduğu 2007-2008 dönemiydi. Kılıçaslan Lisesi'ne o tarihlerde askerler gelerek, okul müdüründen öğrenci listesini istemişler. Müdürde kendini sağlama almak için gizli kamera taktırdı. Ses kayıt cihazlarının kontrolü de müdürdeydi. Ses kayıt cihazını istediği zaman açar, istediği zaman kapatırdı. Bu olay, sadece bu yapıya ait okullarda olurdu. Şahin bey de, orada çalışan bir işçiydi. Kim, ne derse onu yapardı" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tanık Z.D.'nin FETÖ şüphelisi tutuksuz sanık Salih Şahin B.'nin, aleyhine bir ifadesinin olmaması gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatına karar verdi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×