Okul müdürü ve yardımcısını vuran polis: Masaya vurunca, sinirlenip ateş ettim

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru İlhan Özcan’ın (45) yargılanmasına başlandı. ‘Kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Özcan, savunmasında, "Tülay Hanımın odasına girip, çocuklarıma yapılan haksızlıkları anlattım. Konuşurken sert bir şekilde eliyle masaya vurdu, ben de sinirlenip ayaklarına doğru ateş ettim" dedi.Olay, Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında beylik tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, teslim olan İlhan Özcan, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.Polis memuru İlhan Özcan hakkında 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İlhan Özcan’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada İlhan Özcan ile Sinan Delibaş ve sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Halen tedavisinin sürdüğü öğrenilen Tülay Taş ise duruşmaya katılmadı.Sanık İlhan Özcan, mahkemedeki savunmasında, "Benim iki çocuğumun sağlık problemleri var. Oğlumun gördüğü baskılar sonucu arkadaşıyla birlikte karanlık odaya kapatılması, okulda güvenlik önlemleri alınmaması beni rahatsız ediyordu. Olay günü de eşimle birlikte okula gittim. Okul Müdürü Tülay Hanım'ın odasına çıktım. Okula serbestçe girip çıkan velileri sorduğumda kendisinin bir şey yapamayacağını, bunda bir suç olmadığın, makamında da böyle konuşamayacağını söyleyip eliyle masaya vurdu. Ben de sinirlenip, belimdeki silahı çıkardım ve ayaklarına doğru ateş ettim. Sonra odadan çıktım. Merdivene yönelirken, Sinan Delibaş’ı gördüm. Bana doğru geleceğini düşünerek ona da ateş ettim" dedi.Duruşmaya katılan Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ise, "Olay günü odamda otururken, sanki masa devrilmiş gibi sesler duydum. Odamdan çıkıp sesin geldiği yöne gittiğimde sanığı gördüm. Bana bir el ateş etti. İkincisini edecekti, silahı tutukluk yaptı. Belki de hakim bey, şu an sizin karşınızda olmayabilirdim. Sanığın anlattıkları doğru değildir. Şikayetçiyim" dedi.Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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