Okul deposundaki yangın söndürüldü

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir okulun bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Gölbaşı itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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