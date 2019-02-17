Öğretmene darp iddiasına sendikalardan tepki

SİNOP'un Gerze ilçesinde beden eğitimi öğretmeni H.B., tartıştığı öğrencisi velisiyle kavga etti. Eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenin darbedildiğini öne sürerek, yaşananları kınadı. Okul içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, geçen pazartesi günü Sinop’un Gerze ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan H.B., bahçedeki ders sırasında bir öğrenci velisi ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sınıfta başlayarak koridorda süren kavgaya, diğer sınıflarda bulunan öğretmenler ve okul çalışanlarının müdahale etti. Kavgada taraflar okul idaresince, ayrı sınıflara alınarak sakinleştirilmeye çalışılırken, olay anı da okulda yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ

İlçede, Hükümet Konağı önünde toplanan, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş Sendikası temsilcileri ve öğrenciler, öğretmeni darbedildiği öne sürülen olaya tepki gösterdi. Öğretmen H.B.'nin ders esnasında bir veli tarafından fiziksel ve psikolojik olarak darp edildiğini belirten Türk Eğitim Sen temsilcisi Ramazan Osma, öğretmenlere yapılan sözlü ve fiziki saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Osma, "Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı esefle kınıyor, daha fazla eğitim çalışanı şiddete uğramadan harekete geçilmesi istiyoruz. Her geçen gün artan bu tarz saldırılar eğitim çalışanlarının itibarına zarar vermektedir. Kendilerine emanet edilen çocuk ve gençlerimizin donanımlı, iyi birer insan olarak toplum hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla her türlü soruna rağmen büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimize yapılan saldırıların cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.

Gösteriye katılan bazı öğrenciler de ellerinde 'Öğretmenime dokunma' ve 'Öğretmenime kalkan eller kırılsın' yazılı dövizler taşıyarak, olaya tepki gösterdi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×