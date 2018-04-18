Oğlunun gözü önünde öldürülen kadın toprağa verildi

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) - İZMİT'te, 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i (43) tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren Duran Günyeli (48), kıskançlık nedeniyle Ertekin'i öldürdüğünü söyledi. Evli ve 6 çocuk babası Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, Serpil Ertekin, İzmit Zeytinburnu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerindeki bir apartmandaki dairede meydana geldi. Serpil Ertekin ile 6 yıldır birlikte yaşadığı Duran Günyeli arasında tartışma yaşandı. Emlakçılık yapan Duran Günyeli, tabancası ile 5 el ateş ederek Serpil Ertekin'i vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi ve 112 Acil'i aradı. Serpil Ertekin'i daha önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde vuran Duran Günyeli kaçtı. Eve gelen 112 Acil ekibi, vücuduna 2 kurşun isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu annesi Serpil Ertekin'in ölümünün şokunu yaşadı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından evden kaçan Duran Günyeli'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip ederek İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten, bir süre önce ise İyi Parti'ye üye olduğu öğrenilen Serpil Ertekin, bugün İzmit Zeytinburnu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gözaltında bulunan Duran Günyeli, ifadesinde kıskançlık nedeniyle Serpil Ertekin ile aralarında tartışma yaşandığı, bu nedenle kendini kaybederek Ertekin'i öldürdüğünü söyledi. Duran Günyeli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 çocuk babası Duran Günyeli'nin evli olduğu, 6 yıldır da Serpil Ertekin ile birlikte yaşadığı, emlak firmasında birlikte çalıştıkları öğrenildi. Duran Günyeli'nin olay sırasında alkollü olduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI