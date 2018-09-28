Oğlunu öldüren emekli albay, cezaevinde intihara kalkıştı

TRABZON'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, tartıştığı oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu (62), tutuklu bulunduğu cezaevinde intihara kalkıştı. Yüksekten atlayıp ağır yaralanan Hacımürtezaoğlu, hastanede tedaviye alındı.Olay, Salı günü saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu, eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu (55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Hacımürtezaoğlu, tabancasını çekip, eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe Hacımürtezaoğlu'nun çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Hacımürtezaoğlu, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan Oğuz Hacımürtezaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Ayşe Hacımürtezaoğlu ile kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun (24) tedavileri sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emekli Albay Oktay Hacımürtezaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Oğuz Hacımürtezaoğlu, Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTIEmekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu, tutuklu bulunduğu Bahçecik Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde, yüksekten atlayarak intihara kalkıştı. Cezaevi görevlilerince çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Hacımürtezaoğlu'nun belinde kırıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETMEYİ PLANLAMIŞBu arada, Oktay Hacımürtezaoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. 2007'de emekli olan Oktay Hacımürtezaoğlu, son zamanlarda gördüğü bazı rüyaların etkisinde kaldığını belirterek sabah kalktığında ailesini öldürmeyi planladığını anlattı. Oktay Hacımürtezaoğlu, aile fertlerini öldürmeyi, ardından intihar etmeyi düşündüğünü, ancak bunu başaramadığını belirtti.

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