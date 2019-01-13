Oğlunu döverek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz'ın, ifadesinde "Yerde yattığını görünce korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım" dediği öğrenildi.

2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan, baygın haldeki oğlu Mertcan'ı, merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye götürdü. Sağlık durumu ağır olan Mertcan, doktorlar tarafından tedavi edilirken vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerine rastlandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri olayı polise bildirdi. Polis, şüpheli babayı gözaltına aldı. Baba Mehmet Ali yılmaz, emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyledi, ardından serbest bırakıldı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı sürdüklerinde Mehmet Ali Yılmaz'ın Mertcan'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Bunun üzerine baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı.

Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanedeki 4'üncü günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Baba Mehmet Ali Yılmaz, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yılmaz'ın verdiği ifadesinin ayrıntıları ise kan dondurdu. Yılmaz'ın ifadesinde, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, fakat uyarısını dinlemeyince süpürgenin demir borusunu çıkarıp, onunla dövdüğünü söylediği öğrenildi. Yılmaz'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Daha sonra Mertcan yerde hareketsiz kaldı. Dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım."

DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz'ın, annesi, eski eşi ve diğer çocuğunun da ifadesine başvuruldu. İfade veren yakınlarının, Mehmet Ali Yılmaz'ın kendilerine de sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Yılmaz'ın birçok suç kaydı olduğu ve çocuklarının velayetini tehdit yoluyla aldığı belirlendi.



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