Oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş/ Ek fotoğraflar

Oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş/ Ek fotoğraflar

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