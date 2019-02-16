Odun toplamaya gittiği ormanda öldü

BARTIN'da, ormana odun toplamaya giden Necati Karagedik (58), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Bartın'ın Gürgenpınarı köyünde yaşayan Necati Karagedik, köyde taş ocağının üstündeki ormanlık alana odun toplamaya gitti. Taş ocağında çalışan işçiler, tanıdıkları Karagedik'in uzun süre sonra geri dönmemesi üzerine ormana gitti. İşçiler, Karagedik'i hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil ekipleri yaptıkları kontrolde Karagedik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Karagedik'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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