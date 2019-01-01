Odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde odun toplamak için ormana giden M.B. (63), yakınları tarafından ölü bulundu.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde oturan M.B., önceki gün saat 18.00 sıralarında odun toplamak için ormana gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, M.B.'yi aramaya çıktı. M.B., ormanda hareketsiz bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, M.B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

M.B.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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