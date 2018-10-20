Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nda Türk askeri göz doldurdu

İZMİR Körfezi'nde mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği 'Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nda, Türk askeri gösterdiği gayret ve başarı ile göz doldurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ''Nusret-2018 Davet Tatbikatı' kapsamında uzaktan kumandalı su altı arama cihazı ile metrelerce dipteki mayınların tespit edilmesi görüntülerini paylaştı. NATO ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, İzmir Körfezi'nde devam ediyor.

Mayın harbi eğitimlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, Türk askerinin gösterdiği gayret ve başarı dikkat çekiyor. TSK, Twitter hesabından, uzman ekiplerin metrelerce derinlikteki mayın tespit görüntülerini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan görüntülerde, uzaktan kumandalı su altı arama cihazıyla tespit edilen bir mayın, başarıyla işaretleniyor. Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı açıyor.



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