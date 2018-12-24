Nusaybin’de elektrik trafosu yandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Abdulkadir mahallesine enerji sağlayan elektrik trafosu, bilinmeyen nedenle alev alıp yandı.

Nusaybin ilçe merkezindeki Abdülkadirpaşa mahallesine enerji sağlayan Arı sokakta bulunan trafosu, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alan elektrik panosunu gören mahalle sakinleri, olayı itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı trafoya müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, trafo kullanılamaz hale geldi.

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