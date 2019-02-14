Nusaybin'de otomobil sulama kanalına devrildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam Bahçebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AN 691 plakalı otomobil, hareket halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların girişimiyle su kanalında çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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