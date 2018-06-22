Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- NİZİP'te, polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çiçek saksılarında yetiştirilmiş bin 170 kök kenevir ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik ilçe merkezinde çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, çiçek saksılarında 170 kök kenevir bitkisi ile bir miktar metafetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Olayla ilgili H.G., İ.Y., M.K. ve H.U. isimli şüphelilerin gözaltına alındı.
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- NİZİP'te, polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çiçek saksılarında yetiştirilmiş bin 170 kök kenevir ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu...
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- NİZİP'te, polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çiçek saksılarında yetiştirilmiş bin 170 kök kenevir ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.