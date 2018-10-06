Nizip'te Suriyeli genç cinayetine 1 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Nizip'te geçen perşembe günü Fatih Sultan Mahallesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammed El Abud (18) öldü, Muhammed El Hıreyzeyfi ise yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Abdulkadir El Fasur ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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