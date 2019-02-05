Niğde'de süt tankeri ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

NİĞDE’de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.

Kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde’de bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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