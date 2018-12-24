Niğde'de kazada ölen 2 kadın işçi toprağa verildi

NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 işçi de yaralandı. Demirtaş ve Dündar için Kiledere beldesinde düzenlenen cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından işçiler, mezarlıkta defnedildi.



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