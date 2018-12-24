ŞOFÖR TUTUKLANDI
Niğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Niğde'de kazada ölen 2 kadın işçi toprağa verildi (2)
ŞOFÖR TUTUKLANDI Niğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin ardından...
ŞOFÖR TUTUKLANDI
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