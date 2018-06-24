Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.
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Niğde Adliyesi'nde yangın (1)
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz...
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.
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