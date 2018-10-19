Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

NEVŞEHİR'de uyuşturucu ile yakalanan Afgan uyruklu G.O. ve E.Ö., tutuklandı.

Nevşehir'e uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otogar Kavşağı uygulama noktasında Ankara plakalı bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, şeffaf poşette 50,18 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki Afgan uyruklu G.O. ve E.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyede çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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