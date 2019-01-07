Nevşehir'de sahte belgeye 3 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de yabancı uyruklu kişilere para karşılığında sahte belgeler düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen yabancı uyruklu kişelere sahte ikametgah belgesi, Afganistan uyruklu şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilere, para karşılığında sahte nüfus cüzdanı, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izinleri düzenlediği iddia edilen şebekeyi takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda Afganistan uyruklu A.Ö., H.R.M., A.Ö., N.G. ve A.R.O. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda kaşe, basılmış sahte nüfus cüzdanları, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izinleri, ikamet belgeleri, tanzim edilmiş çok sayıda banka dekontu, formlar ve bunları basmakta kullanılan yazıcı ile bilgisayarlar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.G. ve A.Ö. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen H.R.M., A.Ö. ve A.R.O. tutuklanarak cezaevine konuldu.