Nevşehir'de 18 kişi FETÖ/PDY'den yakalandı

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında...

Nevşehir'de 18 kişi FETÖ/PDY'den yakalandı

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 şüpheli, terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. TEM şubesinde sorgulandıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı. 

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