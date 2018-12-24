NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 şüpheli, terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. TEM şubesinde sorgulandıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.
Nevşehir'de 18 kişi FETÖ/PDY'den yakalandı
NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında...
NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.
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