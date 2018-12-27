Nazik nineyi, kömür yardımı bahanesiyle dolandırdılar

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Nazik Coşkun (73), kömür yardımı için geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, Coşkun'un 3 altın bileziği ile 6 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Olay, dün öğleden sonra Mustafakemalpaşa'nın Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Nazik Coşkun'un evinin kapısını çalan kimliği belirsiz 2 kişi, yaşlı kadına "Bizi muhtar gönderdi, fakirlere kömür yardımı için geldik, sana da kömür indireceğiz" dedi. Coşkun ise "Benim kömürüm var, ihtiyacım yok" karşılığını verdi. Bunun üzerine dolandırıcılar, Nazik Coşkun'u zorla odaya sokarak, "Biraz sonra müdürümüz gelecek, senin bu bilezikleri görmemeli" deyip, kolunda bulunan 3 altın bileziği çıkartırarak yastık altına koymasını istedi. Dolandırıcılardan biri, daha sonra, Coşkun'u imza atması bahanesiyle dışarı çıkartırken, diğeri ise bilezikleri ve odadaki 6 bin 500 lirayı aldı. Nazik Coşkun'a kamyonla kömür getirileceğini söyleyen dolandırıcılar, evden uzaklaştı.

Odaya giren Coşkun, bileziklerin ve parasının yerinde olmadığını fark ederek komşulardan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde bulunan mobese kayıtlarını incelemeye aldı, soruşturma başlattı.



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