Narkotik polisine ‘Kırmızı Hat Operasyonu' teşekkürü

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN Limanı’nda geçtiğimiz günlerde muz paketleri arasında 615 kilogram uyuşturucuyu yakalayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine üreticiler teşekkür etti.

Operasyonu yürüten Mersin Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Mehmet Şahne ve Narkotik Şube Müdürü Berat Günçiçek’i makamında ziyaret eden Anamur Oda Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Meclis Başkanı Adem Çevik ve oda yönetim kurulu üyeleri, operasyondan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür operasyonlarda vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının yanlarında olmalarının kendilerine güç verdiğini kaydeden Narkotik Şube Müdürü Berat Günçiçek; "Uyuşturucu ticareti, bütün dünyanın ülkemizin ve gençliğimizin en büyük sorunudur. Bu sorunla biz azami mücadele yapıyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın, diğer kamu, sivil toplum kuruluşlarının bizim yanımızda olduklarını görmek, bize daha büyük bir güç veriyor" dedi.

Operasyon nedeni ile üreticiler olarak bayram günü yaşadıklarını ifade eden Anamur Ziraat Odası Başkanı Gümüş’te, "Başta Valimize, Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet Müdürümüz ve Narkotik Şube Müdürümüz ve ekibine teşekkür ederiz. Biz Anamur Ziraat Odası olarak gemilerin yeşil hattan kırmızı hata geçmesi ile ilgili bakanlık düzeyinde bir çalışmamız oldu, bakanlarımız ve hükümetimizi bu düzeyde bize yardımcı oldu. Yeşil hatta daha sıkıntısız bir ürün geliyordu. Ama şimdi kırmızı hata geçtikten sonra, daha denetimli, hem kaçakçılık, hem de bu tip uyuşturucularla ilgili daha kolaylaştı. Burada bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu operasyonların devamını istiyoruz" diye konuştu.

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