METİN KOR'UN CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Müzisyen Metin Kor'un cenazesi ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak önce Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Kor'un cenazesi yarın ikindi namazında toprağa verilecek.
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Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek (2)
METİN KOR'UN CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ Müzisyen Metin Kor'un cenazesi ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak önce Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Kor'un...
METİN KOR'UN CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
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