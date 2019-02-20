ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi S. (75), polis merkezindeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Fevzi S., polis eşliğinde Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi S. (75), polis merkezindeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü...
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YORUM EKLE