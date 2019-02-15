Mutfak tüpü patladı, Afgan genç yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yemek yapılırken açık unutulan mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen patlamada evde yaşayan Afganistan uyruklu Dawood Mirzayee (21) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hamdibey Mahallesi Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki evde Afganistan uyruklu Dawood Mirzayee'nin yaşadığı dairede iddiaya göre mutfakta yemek yapılırken tüpün açık unutulması sonucu oluşan gaz sıkışmasıyla patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 2 araç ve 6 personel müdahale ettiği patlamada Mirzayee'nin yaralandığı belirlenirken, evde hasar oluştu.

İlk müdahalesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan Mirzayee, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mirzayee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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